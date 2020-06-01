Eski sporcu Chris Beaty, ABD'deki olaylarda hayatını kaybetti

Amerikan basınında yer alan haberlerde Cumarttesi akşamı Indianapolis'te yaşanan olaylar sırasında vücuduna birden fazla polis kurşunu isabet etmesiyle eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Indianapolis doğumlu olan Chris Beaty, 2000 ile 2004 yılları arasında kolej liginde mücadele eden Indiana Amerikan Futbolu takımında oynamıştı. Indianapolis'te tanınmış bir kişiliğe sahip olan 38 yaşındaki Beaty, sahibi olduğu şirketin ürettiği yeniden kullanılabilir maskeler için televizyon yayınına çıktığı belirtildi.
Cumartesi artan olaylar sırasında polisin ateş açması sonucu yaralanan Beaty'nin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.
NBA'de Houston Rockets forması giyen Eric Gordon da, üniversite döneminden tanıdığı Chris Beaty için mesaj yayınladı. Gordon mesajında Beaty'nin çok iyi bir insan olduğunu ve iyilik için çalıştığını söyledi. Bunun yanı sıra Amerikan spor dünyasından birçok isim de Chris Beaty için mesaj yayınladı.
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