Eski NBA Başkanı David Stern beyin kanaması geçirdi

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 1984-2014 yılları arasında NBA başkanı olan David Stern, ani bir beyin kanaması geçirerek acilen ameliyata alındı.

ESPN'den Tim Bontemps, haberi şöyle duyurdu:

"NBA, David Stern'ün bugün erken saatlerde acil ameliyat gerektiren ani bir beyin kanaması geçirdiğini söyleyen bir bildiri yayınladı. Dualarımız David ve ailesiyle birlikte."

Stern, 'Ulusal Basketbol Birliği'ne Karşı Robertson' (Amerikalı basketbolcu Oscar Robertson tarafından NBA aleyhine açılan bir tekelcilik karşıtı davası) davasında, ligi temsil eden hukuk bürosu Proskauer Rose LLP'nin avukatı olarak NBA ile çalışmaya başlamıştı. Bu, halen NBA'yi yöneten maaş kapasitesinin oluşturulmasına yol açmıştı.

(Sporx)