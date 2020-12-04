Eski milli futbolcu Raşit Karasu, yaşamını yitirdi

Eski milli futbolcu Raşit Karasu, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karasu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.



Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken, birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı. Merhum Raşit Karasu'ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz."