Eski milli atlette doping çıktı

IOC'den yapılan açıklamada, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 3000 metre engellide 27. olan Mıngır'ın kan örneklerinin yeniden analiz edildiği belirtildi.
Mıngır'ın örneklerinde yasaklı maddeye rastlandığı ve eski milli atletin 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildiği kaydedildi.
Dünya Atletizm Birliği'nin de konuyla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.
Gülcan Mıngır, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
NBA Draft'ına katılacak olan 22 yaşındaki Tulane Üniversitesi öğrencisi basketbolcu Teshaun Hightower, cinayet ve ağır saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Tulane Ünivertesi, tutuklandığını öğrendiği Hightower'ı acil bir kararla basketbol programından çıkardı. 22 yaşındaki Hightower, cinayet gecesinden 10 gün sonra 18 Nisan'da Twitter'dan yaptığı paylaşımla NBA Draft havuzunda yer aldığını açıklamıştı.
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Fenerbahçe'nin, Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Dinamo Kiev'li forvetle ilgilendiği spor gündeminde yer almıştı.
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