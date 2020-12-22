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aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 13:43
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Eski milli atlet Mehmet Solmaz hayata gözlerini yumdu

Eski milli atlet Mehmet Solmaz hayata gözlerini yumdu

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Atletizmde 400 metre engellide Türkiye şampiyonluğu bulunan eski milli sporcu Mehmet Solmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 1970'li yılların rekortmen sporcusu milli atlet Mehmet Solmaz'ın İzmir'de vefat ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Mehmet Solmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve atletizm camiasına baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Solmaz'ın, dün kılınan ikindi namazına müteakip İzmir Karabağlar Paşabahçe mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

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