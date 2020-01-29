Eski Kasımpaşalı Aston Villa'yı finale taşıdı

İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) yarı final ikinci maçında Aston Villa, sahasında Leicester City'i 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

İngiltere Lig Kupası yarı final ikinci maçında Aston Villa 1-1'in rövanşında Leicester City'i 2-1 mağlup etti adını finale yazdırdı.

Aston Villa'yı finale taşıyan gol maçın uzatma dakikalarında eski Kasımpaşalı Trezeguet'ten gelirken Aston Villa'nin diğer golünü ise Matt Targett kaydetti. Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başladığı Leicester City'nin maçtaki tek golü ise Kelechi Iheanacho'dan geldi.

Finalde Aston Villa'nın rakibi Manchester City-Manchester United maçının tur atlayanı olacak.