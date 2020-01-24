Eski hocasından Çağlar Söyüncü için övgü dolu sözler

A Milli Takımımızın yıldızlarından Çağlar Söyüncü'yi Freiburg'dan eski teknik teknik direktörü anlattı.

Freiburg'un eski teknik direktörü Christian Streich, Çağlar Söyüncü'nün Almanya macerasıyla ilgili ilginç bir anekdot anlattı.

Streich antrenmanda Çağlar Söyüncü'yü anlattığı olayda, "Bir keresinde Çağlar topla birlikte koşarken topu kaybetti ve neredeyse tüm stattan özür diledi. Sonrasında başkasıyla karşı karşıya geldiği tüm düelloları kazandı, kimse yanına yaklaşmak istemedi canları yanmaması için. 23 yaşında birine göre muhteşem bir durumda." ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü'ye övgüler yağdıran Christian Streich, Milli futbolcumuzun zaman zaman sert savunma yaptığına değinerek "O kadar da sert bir futbolcu değil aslında. Yerine göre sert olduğu anlar var. Olağanüstü bir futbolcu. Hepimiz de bunu gördük. Onun izlemek beni heyecanlandırdı." sözlerini sarf etti.

(Sporx)