Eski Galatasaraylı açıkladı: Falcao'nun yerine o gelebilir

Ülkesinde konuşan ve Mandzukic'in Falcao'nun yerine gelme olasılığı olduğunu kaydeden Hırvat hoca, "Mandzukic iddiaları bence bir söylenti değil, hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile adı anılıyor. Türkiye bu yıllarda onun için çok iyi olabilir. Sözleşmeler değişecek ve bu Falcao'yu da etkileyebilir, bu yüzden Mandzukic de yerine gelebilir" ifadelerini kullandı.
Devre arasında Juventus'tan ayrılarak Katar'a giden Mario Mandzukic, bir süre önce Al Duhail'e transferi yüzünden hata yaptığını açıklamış takım arkadaşı Mehdi Benatia da, Hırvat forvetin Avrupa'ya dönmek istediğini iddia etmişti. (Sporx)
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mario Mandzukic ile ilgili, son olarak Antalyaspor'da görev yapan vatandaşı Stjepan Tomas'tan açıklama geldi.
İran basınının son dakika olarak geçtiği habere göre Fenerbahçe, sezon başında İran'ın İstiklal takımından 753 bin Euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.
Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeline yaptığı toplam 293 koronavirüs testinin 38'inin pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni sezon için takıma takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş mutlu sona yaklaştı. Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelirken, Beşiktaş yönetimi Mehmet Ekici'ye onay verdi.
Trabzonspor, Deportivo La Coruna ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Borja Valle'yi kadrosuna katmak istiyor.
Her transfer döneminde olduğu gibi bu yıl da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında birçok oyuncu için büyük rekabet yaşanacak. Son yıllarda Emre Akbaba ve Vedat Muriç için kapışan ezeli rakipleri, yaz transfer döneminde de zorlu bir savaş bekliyor. Bu kez iki takımın da hedefinde Mohammed Kudus var.