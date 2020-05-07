Eski Galatasaraylı açıkladı: Falcao'nun yerine o gelebilir

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mario Mandzukic ile ilgili, son olarak Antalyaspor'da görev yapan vatandaşı Stjepan Tomas'tan açıklama geldi.

Ülkesinde konuşan ve Mandzukic'in Falcao'nun yerine gelme olasılığı olduğunu kaydeden Hırvat hoca, "Mandzukic iddiaları bence bir söylenti değil, hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile adı anılıyor. Türkiye bu yıllarda onun için çok iyi olabilir. Sözleşmeler değişecek ve bu Falcao'yu da etkileyebilir, bu yüzden Mandzukic de yerine gelebilir" ifadelerini kullandı.

Devre arasında Juventus'tan ayrılarak Katar'a giden Mario Mandzukic, bir süre önce Al Duhail'e transferi yüzünden hata yaptığını açıklamış takım arkadaşı Mehdi Benatia da, Hırvat forvetin Avrupa'ya dönmek istediğini iddia etmişti. (Sporx)