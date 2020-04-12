Eski Formula 1 pilotlarından Stirling Moss, yaşamını yitirdi

İngiliz basınında yer alan haberlerde, göğüs enfeksiyonu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Moss'un yaşamını yitirdiği belirtildi.
"Sir" unvanı da bulunan eski İngiliz sürücü, kariyeri boyunca birçok kategoride yer aldığı 529 yarıştan 212'sini kazanmasına rağmen dünya şampiyonluğu elde edememişti.
Galatasaray'da Mariano'nun ülkesine dönmesi beklenirken Şener Özbayraklı'yla da ayrılık kararı alındı. Bu gelişmeler sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar, Nazım Sangare'yı kıskacına aldı. Galatasaray, Nazım için Antalyaspor'a 8 milyon lira bonservis ödemeye hazır.
Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Sevilla'da forma giyen Rony Lopes ve Inter'de oynayan Kwadwo Asamoah transferlerinde sona geldi.
Radamel Falcao'ya gelen teklifler sebebiyle hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme Mustapha Bundu ve Dario Vizinger geldi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Galatasaray'a gönderme yaparak, 'Bir takımımız UEFA Kupası alıyor, sonra sürekli sıfır çekiyor' dedi.
Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Hüseyin Tok: “İlk şampiyon olduğumuz sezonda, Fenerbahçe'den liderliği aldığımız maçta golü 61'de atmıştım. Sonra Dört maçta daha 61'de gol attım. Buna ben de inanamadım.”
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, hastalığını yenmesinin ardından İtalyan basınına açıklamalar yaptı. TuttoMercato'ya konuşan eski eldiven, bu işi herkesin ciddiye almasına yönelik çağrıda bulundu.