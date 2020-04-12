Eski Formula 1 pilotlarından Stirling Moss, yaşamını yitirdi

SPOR GÜNDEMİ

Milli yıldız Galatasaray'a! 8 milyon TL... Milli yıldız Galatasaray'a! 8 milyon TL... Galatasaray'da Mariano'nun ülkesine dönmesi beklenirken Şener Özbayraklı'yla da ayrılık kararı alındı. Bu gelişmeler sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar, Nazım Sangare'yı kıskacına aldı. Galatasaray, Nazım için Antalyaspor'a 8 milyon lira bonservis ödemeye hazır.

F.Bahçe'de daha hoca belli değil ama 2 transfer yapıldı bile! F.Bahçe'de daha hoca belli değil ama 2 transfer yapıldı bile! Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Sevilla'da forma giyen Rony Lopes ve Inter'de oynayan Kwadwo Asamoah transferlerinde sona geldi.

Falcao'ya yol göründü! İşte Cimbom'un 2 adayı Falcao'ya yol göründü! İşte Cimbom'un 2 adayı Radamel Falcao'ya gelen teklifler sebebiyle hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme Mustapha Bundu ve Dario Vizinger geldi.

Ve Beşiktaş Talisca'yı açıkladı Ve Beşiktaş Talisca'yı açıkladı Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Galatasaray'a gönderme yaparak, 'Bir takımımız UEFA Kupası alıyor, sonra sürekli sıfır çekiyor' dedi.

Galatasaray'ın eski yıldızı bir otelde karantinaya alındı Galatasaray'ın eski yıldızı bir otelde karantinaya alındı Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

'Türkiye'de olmak şans' 'Türkiye'de olmak şans' Hüseyin Tok: “İlk şampiyon olduğumuz sezonda, Fenerbahçe'den liderliği aldığımız maçta golü 61'de atmıştım. Sonra Dört maçta daha 61'de gol attım. Buna ben de inanamadım.”