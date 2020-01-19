Eski Fenerbahçeli Yassine Benzia, Olympiakos'ta da tutunamadı

Eski Fenerbahçeli Yassine Benzia'nın Olympiacos'ta da beklentilerin çok uzağında kalmasının ardından ülkesine küme düşmemeye oynayan Dijon'a dönmesinin muhtemel olduğu yazıldı.

Fenerbahçe'de tutunamayan ve Olympiacos'ta da bekleneni veremeyen Yassine Benzia yeniden Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor.

RMC ve Foot Mercato'nun haberine göre Fransa Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren Dijon, Yassine Benzia'yı Fransa'ya geri dönmesi için ikna etmeye çalışıyor. Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşatan, daha sonra yine kiralık gittiği Olympiacos'ta da beklenenin çok uzağında kalan Benzia için kulübü Lille'in Dijon ile görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Tıpkı Fenerbahçe gibi Olympiacos'un da satın alma opsiyonunu kullanmaması beklenen oyuncunun Fransa'ya dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Cezayirli oyuncu Olympiacos ile bu sezon sadece 5 maça çıkabildi. Oyuncu Fenerbahçe'de de tüm kulvarlarda 13 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

(Sporx)