  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 14:39
  • |
  • 19 Ocak 2020 Pazar 14:41

Eski Fenerbahçeli Yassine Benzia, Olympiakos'ta da tutunamadı

Eski Fenerbahçeli Yassine Benzia, Olympiakos'ta da tutunamadı

Paylaş

Eski Fenerbahçeli Yassine Benzia'nın Olympiacos'ta da beklentilerin çok uzağında kalmasının ardından ülkesine küme düşmemeye oynayan Dijon'a dönmesinin muhtemel olduğu yazıldı.

Fenerbahçe'de tutunamayan ve Olympiacos'ta da bekleneni veremeyen Yassine Benzia yeniden Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor.

RMC ve Foot Mercato'nun haberine göre Fransa Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren Dijon, Yassine Benzia'yı Fransa'ya geri dönmesi için ikna etmeye çalışıyor. Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşatan, daha sonra yine kiralık gittiği Olympiacos'ta da beklenenin çok uzağında kalan Benzia için kulübü Lille'in Dijon ile görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Tıpkı Fenerbahçe gibi Olympiacos'un da satın alma opsiyonunu kullanmaması beklenen oyuncunun Fransa'ya dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Cezayirli oyuncu Olympiacos ile bu sezon sadece 5 maça çıkabildi. Oyuncu Fenerbahçe'de de tüm kulvarlarda 13 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Hakan Çalhanoğlu'ndan Zlatan Ibrahimovic sözleri: Türkçe konuşuyor ve şarkıları dinliyor

title

Max Kruse'dan transfer açıklaması: Fenerbahçe'den ayrılmam

title

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan'ı transfer etmek istiyor

McGregor Rakibi Donald Cerrone´u 40 Saniyede Devirdi!

SPOR GÜNDEMİ

Vedat Muriqi için Premier Lig ekibinden flaş transfer açıklaması
Vedat Muriqi için Premier Lig ekibinden flaş transfer açıklaması

Vedat Muriqi için Premier Lig ekibinden flaş transfer açıklaması

Burnley Menajeri Dyche, golcü oyuncuya övgüler yağdırırken, “18 milyon Pound konuşuluyor, bu transfer imkansız” dedi.

Dünya yıldızı için görüşmeler başlıyor!
Dünya yıldızı için görüşmeler başlıyor!

Dünya yıldızı için görüşmeler başlıyor!

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.

Max Kruse'dan transfer açıklaması
Max Kruse'dan transfer açıklaması

Max Kruse'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe'ye Max Kruse'un transferi için lu ana kadar bir teklif ulaşmadı ve Alman futbolcu da kariyerine sarı-lacivertli kulüpte devam etmek istiyor.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Karius'un yerine...
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Karius'un yerine...

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Karius'un yerine...

Beşiktaş yönetimi, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Karius'un yerine Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki Gökhan'ın peşine düştü.

Burak Yılmaz'ın Sivas karnesi göz dolduruyor!
Burak Yılmaz'ın Sivas karnesi göz dolduruyor!

Burak Yılmaz'ın Sivas karnesi göz dolduruyor!

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerinde en skorer görüntüsünü ortaya koyduğu Sivasspor’u yine boş geçmek istemiyor.

Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi sözleri
Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi sözleri

Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi sözleri

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya 90+5'te Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi damga vurdu. Kırmızı kart görmeseydi gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek olan Muriqi kırmızı kartla, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını çekecek ve Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek.

Babel, Galatasaray'dan neden ayrıldığını açıkladı
Babel, Galatasaray'dan neden ayrıldığını açıkladı

Babel, Galatasaray'dan neden ayrıldığını açıkladı

Galatasaray'ın Ajax'a kiralık olarak gönderdiği Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sarı kırmızılı takımdan neden ayrıldığını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.