Eski Fenerbahçeli van der Wiel'in başı dertte

AKŞAM

Yaz aylarında Hollanda ekibi Waalwijk'e transfer olan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Gregory van der Wiel'in sağlık sorunları nedeniyle futbol oynayamadığı ortaya çıktı.

Eski Fenerbahçeli Gregory van der Wiel'in sağlık problemleri nedeniyle futbol oynayamadığı ortaya çıktı.

32 yaşındaki futbolcu, “Paris’te her zaman tam mutlu olmadıktan sonra İstanbul’da zor bir yıl geçirdim. Arkasından Cagliari’de kötü birkaç ay geçirdikten sonra, en büyük duygusal darbe Toronto’dan ayrılmaya zorlandığımda geldi. İnsanları ve şehri sevdim. Hocayla tartışıp ayrıldım. Bir yıldan fazladır panik atak ve anksiyete ile uğraşıyorum, Farklı hastaneler ve farklı doktorlarla birlikte birçok testten geçtim, fiziksel olarak her şeyim iyi çalışıyordu. Sonrasında bugüne kadar zihinsel anlamda tedavi gördüm” dedi.