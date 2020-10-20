Eski Fenerbahçeli Soldado'nun koronavirüs testi pozitif

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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Roberto Soldado'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giydikten sonra kariyerine İspanya takımlarından Granada'da devam eden Roberto Soldado koronavirüse yakalandı.

Granada ve 35 yaşındaki golcü, yapılan test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Roberto Soldado yaptığı açıklamada "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Önemli maçlarda takım arfkadaşlarımla birlikte olamayacağım ve bu beni ciddi şekilde üzüyor" dedi.

Roberto Soldado ayrıca "Kendimi gayet iyi hissediyorum. Bu kez Granada'ya evimden tezahüratlarımla destek vereceğim. Geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Sonuna kadar mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.