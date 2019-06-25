Eski dünya şampiyonu boksör Wladimir Klitschko, yanan yattan kurtarıldı

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, Mayorka Adası kıyılarında pazar akşamı ailesiyle birlikte seyahat eden Klitschko, yatta çıkan yangından dolayı zor anlar yaşadı.

Çıkan yangın sonrası telsizle yardım istenildiği, İspanya jandarmasına bağlı sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yattaki herkesin yara almadan kurtarıldığı belirtildi.

Olaya ilişkin twitter hesabından bir açıklama yapan Klitschko, "Pazar günkü yatla seyahatimiz tahliyeyle son buldu. Ailemiz ve arkadaşlarımız, sahil güvenlik ile kurtarma ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Endişe etmeyin hepimiz iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, 28 metre uzunluğundaki lüks yatın kiralık olduğu, Klitschko ile beraberindekilerin İbiza Adası'ndan yola çıktıkları bilgisi paylaşıldı. Makine dairesinde çıkan yangının söndürülmesi sonrasında yatın kıyıya çekildiği kaydedildi.

Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) şampiyonluk kemerlerine sahip Ukraynalı sporcu Klitschko, 2017 yılında profesyonel spor hayatını sonlandırmıştı.

Klitschko, iki yıl önce İngiliz Tyson Fury'ye karşı 28. unvan maçına çıkmış ve ringden unvanını kaybederek ayrılmıştı.

Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı altın madalyanın ardından 1996 yılında profesyonel olan Klitschko, 21 yıllık kariyerinde 69 maçta 5 mağlubiyet yaşadı.