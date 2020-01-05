Eski başkanlardan Ünal Karaman'a tepkiler devam ediyor

Trabzonspor'da yönetimin yanı sıra İstişare Kurulu dahil 7 kurulun ve eski kulüp başkanlarının katılımıyla dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kritik bir zirve yapıldı. Birlik ve beraberlik adına mesajların verildiği toplantıda Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman'ın görevden ayrılmasıyla sonlanan süreci detaylarıyla anlattı. Toplantı sonucunda, alınan kararları onayladıklarını beyan eden İstişare Kurulu, yönetime tam destek verilmesi yönünde fikir birliğine vardı.

"O SÖZLERDEN SONRA HEMEN GÖNDERMELİYDİNİZ"

Eski başkanlardan Sadri Şener de İstanbul'dan Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a gelerek toplantıya katıldı. Şener, yönetime çalışmaları için teşekkür edip tam destek verdiğini söylerken, toplantıda Ünal Karaman'ı gönderme konusunda geç kaldıklarını vurguladığı öğrenildi. Şener'in "Ünal Karaman o sözleri söylediği anda görevine son verecektiniz. Süreci bu kadar uzatmayacaktınız" dediği kaydedildi.

"HÜSEYİN'İ SAKIN BIRAKMAYIN"

Halen İstişare Kurulu Başkanı olan bir başka eski kulüp başkanı Özkan Sümer de yönetime nasihatte bulundu. Göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir'e referans olan Sümer'in, "Herhangi ters giden bir durumda sakın Hüseyin'i bırakmayın. Ona sahip çıkın. Bundan sonraki adım önemli. Bundan öncesini konuşmanın artık önemi yok" dediği öğrenildi.

(Sabah)