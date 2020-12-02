Eski Başakşehirli Gael Clichy'nin yeni kulübü Servette oldu

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Fiorentina Teknik Direktörü Cesare Prandelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nde İletişim ve Basın Danışmanlığı görevine getirilen eski yöneticilerden Erol Kaynar, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Fenerbahçeli yıldıza teklif yağıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, Rusya ve İspanya'dan teklifler aldı.



DETAY

• 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna Rusya ve İspanya'dan ikişer ekibin teklif ilettiği belirtildi.

• Oyuncuyla ilgili karar devre arasında alınacak.

• Bu sezon 9 maça çıkan Mert Hakan Yandaş 1 gol ve 1 asistle oynadı.