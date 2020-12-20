Erzurumspor'un galibiyet hasreti dinmek bilmiyor

Süper Lig'deki son galibiyetini 3. haftada Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenerek alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son 10 maçta 7 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ayrıca üst üste 4. kez yenildi.
Ligde 8. kez yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 9 puanla son sırada yer aldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi. Takımının 2. golünü kaydeden Nkoudou, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi.
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, BB Erzurumspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.
Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı.