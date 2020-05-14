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aksam.com.tr
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:55
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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:55

Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin korona testi negatif

Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin korona testi negatif

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Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı.

Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, koronavirüs testi yapılan 11 kişide pozitif vakaya rastlandığını, şüpheli olan 12 kişinin ise testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildiğini açıklamıştı. Sabah yapılan testlerin 12 kişide de negatif olduğu belirtildi.

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