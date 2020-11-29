Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi

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Kadıköy'de ortalık böyle karıştı! Kare kare o anlar... Kadıköy'de ortalık böyle karıştı! Kare kare o anlar... Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı oyuncu Valentin Rosier arasında gerginlik yaşandı.

Kadıköy'de gergin anlar: 'Mert Hakan sana ne oluyor' Kadıköy'de gergin anlar: 'Mert Hakan sana ne oluyor' Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 4. hakeme tepki göstererek "Benim atağımı niye kesiyorsun" dedi. Mert Hakan Yandaş'ın da gelmesinin ardından saha kenarı karıştı.

Kadıköy saltanatı yıkıldı! 3-4 Kadıköy saltanatı yıkıldı! 3-4 Haftanın maçı bugün Ülker Stadı'nda oynanacak. Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilk derbi galibiyetini almak, Sergen Yalçın ise uzun yıllardır gelen kazanamama serisini kırmak istiyor. İki takımda da önemli eksikler var.

Fenerbahçe, Kadıköy'de kayıp Fenerbahçe, Kadıköy'de kayıp Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Erol Bulut'un yüzü bir Beşiktaş derbisinde daha gülmedi Erol Bulut'un yüzü bir Beşiktaş derbisinde daha gülmedi Kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunamayan Erol Bulut, bu akşam da siyah-beyazlılara karşı 3 puan özlemini sonlandıramadı.