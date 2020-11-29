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aksam.com.tr
  • 29 Kasım 2020 Pazar 22:57
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Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi

Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi

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DHA

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak ligde üst üste 6'ncı maçından da galibiyet çıkaramayan BB Erzurumspor'da fatura teknik direktör Mehmet Özdilek'e kesildi. BB Erzurumspor yönetimi bugün yapılan toplantının ardından Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

BB Erzurumspor, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilirken, son 6 maçtır da galibiyet yüzü görememişti.

Deneyimli teknik adam ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

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