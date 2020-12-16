Erzurumspor'a kötü haber

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Yine Belhanda yine kriz! Geri döndüğü gibi kavga çıkarttı Yine Belhanda yine kriz! Geri döndüğü gibi kavga çıkarttı Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir kriz çıktı.



YAŞANANLAR

• Emre Akbaba, mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçmek istedi.

• Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.

• İkili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini Etebo engelledi.

• Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise auta gitti.

Fenerbahçe kışlası! Fenerbahçe kışlası! İnişli-çıkışlı performans, Yeni Malatya hezimetiyle doruk noktasına ulaşınca Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, Fenerbahçe'de sıkı kuralları devreye sokmaya karar verdi.

Arda'dan taraftara olay cevap! Yorumu görünce çılgına döndü Arda'dan taraftara olay cevap! Yorumu görünce çılgına döndü Galatasaray kaptanı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcunun yaptığı paylaşıma bir taraftar olumsuz cevap verince Arda Turan sinirlendi ve taraftara cevap verdi. 33 yaşındaki futbolcu “Kupa maçına bile konuşur olmuşsunuz. Hastalıktan çıktık. Yandık bu sosyal medyayla he” ifadelerini kullandı.

Ne yapmaya çalışıyorsun Tisserand! Ne yapmaya çalışıyorsun Tisserand! Kadıköy'deki Yeni Malatyaspor hezimeti sonrası Marcel Tisserand'ın ağır kalması, inanılmaz hataları ve düşen performansı eleştiri konusu oldu. 27 yaşındaki stoper hem tandemdeki istikrarı hem de partnerlerinin futbolunu bozdu.

Mehmet Ekici'den ters köşe! Yeni adresi belli oldu Mehmet Ekici'den ters köşe! Yeni adresi belli oldu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.