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aksam.com.tr
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:54
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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:54

Erzurumspor tesislerinde 60 kişi karantina altında

Erzurumspor tesislerinde 60 kişi karantina altında

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BB Erzurumspor'da dün yapılan testlerin ardından 4'ü futbolcu 11 kişinin sonucunun pozitif çıkması üzerine kulüp tesisleri 14 günlük süreyle kapatıldı.

Pozitif olan 11 kişi Pandemi Hastanelerine kaldırılırken, testleri negatif çıkan toplam 60 kişi ise kulüp tesislerinde karantinaya alındı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor dün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı. 11 kişi Erzurum’daki Pandemi hastanelerinde karantinaya alınırken 12 kişi de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Tesisler ise İl Sağlık Müdürlüğünün tavsiyeleri üzerine 14 gün süreyle kapatıldı. Kapatılan tesislerde testleri negatif çıkan futbolcular, teknik heyet, ve kulüp çalışanlarından toplam 60 kişi karantinaya alındı.

Öte yandan Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek de karantinaya alınan 60 kişinin içerisinde yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Başkanı Hüsyin Üneş, “Dün akşam saatlerinde test sonuçlarımız açıklandı. Bizler sonuçlarda şok olduk. Testlerin sonuçları 60 kişide negatif, 11 kişide pozitif ve 12 kişide şüpheli çıktı. Negatif çıkan 60 kişinin tamamı şu an kampüsümüzde karantinadalar. Dün gece kampüsümüzü dezenfekte ettirdik. Bugün itibariyle kampüsümüzün dışarısıyla bağlantısı kesilmiş durumda. Sadece ambulanslar giriş yapabiliyor” dedi.

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