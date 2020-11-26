Erzurumspor kupada üst tura adını yazdırdı

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Erol Bulut kötü haberi verdi: '1 ay yok...' Erol Bulut kötü haberi verdi: '1 ay yok...' Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Mbwana Samatta'nın sakatlığından dolayı 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



SAMATTA'NIN KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR

• Fenerbahçe - Beşiktaş

• Denizlispor - Fenerbahçe

• Fenerbahçe - Yeni Malatya

• Gaziantep FK - Fenerbahçe

Fenerbahçe'de derbi öncesi endişeli bekleyiş Fenerbahçe'de derbi öncesi endişeli bekleyiş Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bağırsak sıkıntısı yaşayan Perotti için adeta seferberlik ilan edildi. Fenerbahçe, Arjantinli yıldızı maça yetiştirmek için çabalıyor.

Galatasaray devre arası atağa kalkıyor Galatasaray devre arası atağa kalkıyor Galatasaray, devre arasında atağa kalkacak. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde ise Ukraynalı futbolcu Yaremchuk var. Kariyerini Belçika'nın Gent ekibinde sürdüren deneyimli golcü için kulübünden bilgi alındı.

Sergen Yalçın'ın derbide zor kararı Sergen Yalçın'ın derbide zor kararı Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir'i mağlup eden kadroyu Fenerbahçe karşısına da sürmek istiyor. Tecrübeli hoca, genç Rıdvan ile sakatlığı geçen ancak bireysel çalışmalarını sürdüren N'Sakala'nın tecrübesi arasında kararsız kaldı

Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda turlamayı başardı Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda turlamayı başardı Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kasımpaşa, sahasında Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.