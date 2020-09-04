Erzurumspor, Fabien Farnolle'ü transfer etti

Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.

'Bizi zarara uğrattınız' deyip kapıyı kapattılar!

İngiltere Premier Lig'e yükselen Fulham, Mario Lemina'yı transfer etmesine rağmen Jean Michael Seri'yi Galatasaray'a kiralamama kararı aldı. İngiliz ekibi, “Biz Seri'yi size satın alma opsiyonu ile verdik. (18 milyon euro) Ocak ayında Napoli ve Lyon bize bu bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiler ama Seri'yi bırakmadınız. Şimdi o teklifi dahi alamıyoruz. Seri'yi alacak kulüp ancak bonservisi ile birlikte transfer edebilir” diyerek Sarı-Kırmızılılara kapıyı kapattı.