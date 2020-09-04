Erzurumspor, Fabien Farnolle'ü transfer etti

Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.
Açıklamada, ’Fabien Farnolle Erzurumspor’umuzda, camiamıza hayırlı olsun’ ifadelerine yer verildi.
Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor formasını giymişti
Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Macaristan'a 1-0 yenildiğimiz maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.
Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile anlaşmak üzere.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.
İngiltere Premier Lig'e yükselen Fulham, Mario Lemina'yı transfer etmesine rağmen Jean Michael Seri'yi Galatasaray'a kiralamama kararı aldı. İngiliz ekibi, “Biz Seri'yi size satın alma opsiyonu ile verdik. (18 milyon euro) Ocak ayında Napoli ve Lyon bize bu bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiler ama Seri'yi bırakmadınız. Şimdi o teklifi dahi alamıyoruz. Seri'yi alacak kulüp ancak bonservisi ile birlikte transfer edebilir” diyerek Sarı-Kırmızılılara kapıyı kapattı.