Erzurumspor, Bursaspor'u ateşe attı

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Eduok ile 84. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 32 puan toplayan BB Erzurumspor kendisini küme düşme potasının dışına attı ve maç fazlasıyla 15. sıraya yerleşti. 7 haftadır kazanamayan Bursaspor ise 30 puanla 17. basamağa geriledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Bursaspor ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.