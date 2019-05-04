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Erzurumspor, Bursaspor'u ateşe attı

Erzurumspor, Bursaspor'u ateşe attı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor 2-0'lık skorla kazandı ve kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Eduok ile 84. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 32 puan toplayan BB Erzurumspor kendisini küme düşme potasının dışına attı ve maç fazlasıyla 15. sıraya yerleşti. 7 haftadır kazanamayan Bursaspor ise 30 puanla 17. basamağa geriledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Bursaspor ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

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