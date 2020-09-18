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aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 17:16
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Erzurumspor 9 yeni transferine imza töreni düzenledi

Erzurumspor 9 yeni transferine imza töreni düzenledi

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, yeni yaptığı 9 transferine toplu imza töreni düzenledi.

BB Erzurumspor kulüp tesislerinde gerçekleşen törende, Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Başkan Hüseyin Üneş ve yeni transferler yer aldı.

Yeni gelen oyuncularla bu sezonda başarılara devam edileceğini belirten Mehmet Sekmen, “Bugün burada kulübe katılan yeni oyuncularımızı tanıtmak için toplandık. Geçtiğimiz senelerde çok büyük işlere imza attık. Yeni yaptığımız transferlerle bu sene başarılarımız devam edecek. Erzurumspor yeni yapılan tesisleriyle Türkiye’de çoğu kulübün sahip olmadığı imkanlara sahip durumda. Taraftarlarımızı daha çok sevindirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Takımı yeni transferlerle güçlendirdiklerini söyleyen BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, “Kulübe geçen sene katkıda bulunan bazı oyuncularımızla yola devam ederken, takımımızı yaptığımız yeni transferlerle de güçlendirdik. Yeni sezona deplasmanda oynadığımız Ankaragücü maçında kazandığımız galibiyetle başladık. Özellikle geçen sezonki şampiyonluğumuzda çok büyük katkısı olan Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum. Başarılarımızın devamı gelecek” diye konuştu.

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