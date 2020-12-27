Erzurumspor 11 haftalık galibiyet hasretini Malatyaspor karşısında dindirdi

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımları Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaştı. 3-1 kazanan BB Erzurumspor, ligdeki 11 haftalık 3 puan hasretine de son vermiş oldu.
Yeni Malatyaspor maça Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut 11'iyle çıktı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise karşılaşmaya Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Hatipoğlu, Teikeu, Schwechlen, Osman Çelik, Donald, Emrah Başsan, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes 11'iyle başladı.
BB Erzurumspor'a 3-1'lik galibiyeti getiren golleri 44'te Gomes, 67'de Donald, 71'de Obertan attı. Yeni Malatyaspor'un sayısı ise 62. dakikada Afriyie Acquah ile geldi.
BB Erzurumspor bu galibiyetle ligdeki 3. maçını kazandı ve puanını 12 yaptı. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla 8. sırada kaldı.
Sinan Engin, Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Sarı-Kırmızılıların rahat bir galibiyet aldığını dile getiren Engin, devre arasında yapılması gereken iki transferi de açıkladı.
• "Trabzonspor inansaydı maçın 80. dakikasından sonra 2-2 olabilirdi. Trabzonspor'un 6 tane falan adam alması lazım."
• "Galatasaray devre arasında orta sahaya oyuncu da alacak. Galatasaray'ın bu santrfor üçlüsüyle şampiyon olması zor. Alması lazım."
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimimiz günlerde takımın başına Mesut Bakkal'ı getiren BB Erzurumspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmeyi başardı.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sezon başında Burak Kapacak için Bursaspor'un kapısını çalan Fenerbahçe, Yeşil-Beyazlıların 5 milyon TL talep etmesi üzerine transferi askıya almıştı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda geç sağ kanat oyuncusu için bir kez daha harekete geçecek.
Beşiktaş ile sözleşmesini uzattıktan sonra performansında gözle görülür bir yükselme olan 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu'na Lyon'un ilgisi sürüyor. Sergen Yalçın genç fil bekçisinin takımda kalmasını istese de devre arasında yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde oyuncunun Fransız ekibine gidebileceği konuşuluyor.