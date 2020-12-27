Erzurumspor 11 haftalık galibiyet hasretini Malatyaspor karşısında dindirdi

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G.Saray'ın devre arasındaki 2 transferini açıkladı G.Saray'ın devre arasındaki 2 transferini açıkladı Sinan Engin, Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Sarı-Kırmızılıların rahat bir galibiyet aldığını dile getiren Engin, devre arasında yapılması gereken iki transferi de açıkladı.

• "Trabzonspor inansaydı maçın 80. dakikasından sonra 2-2 olabilirdi. Trabzonspor'un 6 tane falan adam alması lazım."

• "Galatasaray devre arasında orta sahaya oyuncu da alacak. Galatasaray'ın bu santrfor üçlüsüyle şampiyon olması zor. Alması lazım."

Ve Sumudica açıkladı! Gaziantep'te kalacak mı? Ve Sumudica açıkladı! Gaziantep'te kalacak mı? Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Erzurumspor Malatya'da hayata döndü Erzurumspor Malatya'da hayata döndü Geçtiğimimiz günlerde takımın başına Mesut Bakkal'ı getiren BB Erzurumspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmeyi başardı.

Çağdaş Atan sonunda patladı! Futbolculara fırça Çağdaş Atan sonunda patladı! Futbolculara fırça Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fener'den ses getirecek transfer! Fener'den ses getirecek transfer! Sezon başında Burak Kapacak için Bursaspor'un kapısını çalan Fenerbahçe, Yeşil-Beyazlıların 5 milyon TL talep etmesi üzerine transferi askıya almıştı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda geç sağ kanat oyuncusu için bir kez daha harekete geçecek.