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aksam.com.tr
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 08:00
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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 08:00

Erzurum'da deprem!

Erzurum'da deprem!

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması herkesi şok etti. Kulübe, ambulanslar geldi. Başkan Hüseyin Üneş ise tepkiliydi.

AKŞAM

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da yapılan ikinci Kovid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıktı.

11 kişi Erzurum’daki pandemi hastanelerinde karantinaya alınırken 12 kişi de tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmişti. Kulüp yaptığı açıklamada, sonradan hastaneye gönderilen 12 kişinin testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Başkan Hüseyin Üneş, “Kulübü dezenfekte ederek karantinaya aldık. Bir yardımcı antrenörümün bir ay sonra çocuğu olacak, çok değişik bir ruh haliyle ambulansa bindirildi. Bir futbolcumun 15-20 gün önce çocuğu olmuştu. Yaklaşık 20 günlük ki yakın zamanda çocuğuyla iletişim kurmuş, çok kötü durumdaydı. Bir tanesinin de birkaç gün sonra çocuğu dünyaya gelecek. Devam kararıyla ilgili bizlerin de görüşü alınmalıydı” dedi.

Mehmet Özdilek: Maç oynanmaz!

ERZURUMSPOR Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Biz test yapıyoruz, akşam oyuncu evine gidiyor. Dolayısyla testin bir anlamı kalmıyor. Geçirdiğimiz geceyi Allah biliyor. Allah kimseye yaşatmasın. Bu süreçte futbol oynanması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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