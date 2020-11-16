Ertuğrul Sağlam, koronavirüse yakalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile genel menajer Mustafa Aztopal'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve genel menajer Mustafa Aztopal'ın semptom göstermeleri üzerine Kovid-19 testi yaptırdığı kaydedildi.
Her iki ismin de testlerinin pozitif sonuçlandığı aktarılarak, "Tedavilerine ve ev izolasyonlarına hemen başlanan, genel sağlık durumları iyi olan teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ile genel menajerimiz Mustafa Aztopal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, oğlu Jasper Yıldırım ve başkan yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat'ın da Kovid-19 testlerinin geçtiğimiz günlerde pozitif çıktığı hatırlatılırken, "Başkanımız Yüksel Yıldırım ile başkan yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat'ın ev izolasyonları ve tedavileri devam etmekte, genel sağlık durumları ise iyi seyretmektedir. Yine aynı tarihte testi pozitif çıkan Samsunspor Kulübü Basketbol Şubesi Başkanı Jasper Yıldırım ise tamamen iyileşmiş ve herhangi bir belirtisi kalmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 23 Mart 2019'daki mali genel kurulda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararının bugün mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, geçen yılki gibi yine milli takım kampında sakatlandı. Başarılı savunmacının durumunun ciddi olduğu ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
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Koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle Hollanda Milli Takımı kampından ayrılan Ryan Babel'in 4. testinde pozitif sonuç alındı.
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Alternatifli bir kadroya sahip olan Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.