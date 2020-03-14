Ertuğrul isyan etti: Kim bilerek gol yer?

Ertuğrul açıklamasında, "Benim için özel ve zor bir maç, herkes bir şeyler konuşuyor. Ben bir sporcu olarak, profesyonelliğin gerektirdiği her şeyi yapan bir oyuncuyum. Bugün belki kurtarış yapmadım ama terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Güzel bir galibiyet aldık, çok ihtiyacımız vardı ve kazandık. Takım arkadaşlarıma ve bize destek olan herkese teşekkürler" dedi.
"KİM BİLEREK GOL YER?"
Yapılan eleştiriler hakkında, "4-5 aydır oynamamışım, gol yiyorsun, kim bilerek yer? Benim iki çocuğum var, onlara ekmek götürüyorum. Camiamız bana destek çıktı. Yetiştiğin camiadan böyle şeyler olması, ben kulaklarımı kapattım, işimi yaptım. Bu benim için ekmek parası, Rabbime şükürler olsun ki kazandık." sözlerini kullandı
Süper Lig'in 26. haftası koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz olarak devam ediyor. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.Fenerbahçe'de Luiz Gustavo maçın ardından ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Konyaspor'a deplasmanda kaybettiği ve galibiyet hasretinin 7 maça çıktığı karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Jailson, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanıyorum." dedi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise takımın performansından memnun olmadığını belirtti.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da dizinden ameliyat edilen Aminu Umar, sezonu kapattı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesi basına açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs tehditi nedeniyle sezonun ertelenmesi gerektiğini söyledi. Radamel Falcao da, tecrübeli oyuncunun paylaşımına yorum yaptı.