Ertuğrul Ersoy'dan sitem: 'Bursaspor'da hakkımı yediler'

Bursaspor'un altyapısından yetişen ve burada gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Ertuğrul Ersoy, eski takımı hakkında sitem dolu sözler sarf etti.
Geçtiğimiz yaz 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fransa 2. Lig (Ligue 2) takımlarından Le Havre'a transfer olan 23 yaşındaki savunmacı, Bursaspor'da hakkının yendiğini iddia etti.
Ertuğrul Ersoy, TRT Spor'un Instagram hesabında katıldığı canlı yayında Bursaspor'dan ayrılış süreci ile ilgili şu ifadelere yer verdi:
"LECCE İLE ANLAŞTIM, OLMADI"
Bursaspor'da iyi bir dönem geçirdiğim için önceleri Le Havre'ye gitme gibi bir planım yoktu. Sezon sonu geldi, Lecce ile anlaştım, olmadı. Türkiye'de büyük kulüplerden Bursaspor'a gelen resmi teklif yoktu ama ben onlardan (Le Havre) teklif almıştım. Böyle olunca da Le Havre'ı araştırdım ve kararımı verdim. Oyuncu grubu hiçbir şekilde saha dışındaki olaylarla uğraşmıyor. Bursaspor'da yaşadıklarımı orada yaşamayacaktım.
"BURSASPOR'DA HAKKIMI YEDİLER"
Bursaspor'u çok seviyorum bana çok şey kattı. Ama benim hakkımı yediler. Saha içinde beni eleştirebilirler ama saha dışında kulübüme yapabileceğim her şeyi yaptım. O dönem kulübe çok büyük bir miktar para bıraktım. Fazla detaylara girmek istemiyorum. Saha içindeki değil ama saha dışındaki eleştiriler beni çok yıprattı.
Bursaspor'u çok sevmeme rağmen artık geride bıraktım. Ben eleştirilmek için, küfür yemek için yaşamıyorum. Yaptığım her iyiliğin karşılığında aileme ve kendime küfür yedim. Oradaki insanlar basından duydukları yalan yanlış haberlerle altyapısından çıkan oyuncuları kirletmeye devam etsinler.
"TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
İsmi Süper Lig'in 3 büyük kulübüyle de anılan Ertuğrul Ersoy, bu konuyla ilgili soruya ise, "Yakın zamanda Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.
EN İYİ 11'İNDE 4 ESKİ BURASPORLU
Ertuğrul Ersoy, Süper Lig'de oynamış oyunculardan kurulu en iyi 11'ini de açıkladı. Kadroda eski Bursasporlu Mert Günok, Batalla, Bakambu ve Aziz Behich de yer aldı.
İşte o 11: Mert Günok, Pepe, Kjaer, Aziz Behich, Zeki Çelik, Dorukhan Toköz, Sosa, Welliton, Bakambu, Batalla, Burak Yılmaz.
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Altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 750 bin euro kazandırarak geçtiğimiz yaz Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre'a transfer olan Ertuğrul Ersoy, flaş açıklamalarda bulundu. Bursaspor'dan ayrılış sürecini anlatan genç savunma oyuncusu, eski takımına şok bir suçlamada bulunurken, yakın zamanda Süper Lig'e dönmeyi düşünmediğini de ifade etti. İşte detaylar...
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