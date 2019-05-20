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  3. Ersun Yanal'ın UEFA Avrupa Ligi umudu sürüyor

Ersun Yanal'ın UEFA Avrupa Ligi umudu sürüyor

Ersun Yanal'ın UEFA Avrupa Ligi umudu sürüyor

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de buna rağmen Avrupa Kupası'na katılma şansı belirdi.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de buna rağmen Avrupa Kupası'na katılma şansı belirdi. 

UEFA'nın Trabzonspor'a 1 yıl men cezası verme ihtimalinin ortaya çıkması sonrasında Fenerbahçe gözünü 6. sıraya dikti. Bu yüzden Fenerbahçe'nin, Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarını kazanması gerekiyor.

YANAL: EN İYİ YERDE BİTİRMELİYİZ

Teknik patron Yanal da bugün Erzurum yolculuğu öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaparak, "Biz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Erzurum ve Antalya maçlarından 6 puan bekliyorum. Ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeliyiz" dedi.

(Takvim)

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