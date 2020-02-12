Ersun Yanal'ın PFDK'ya sevk edilmemesi Galatasaray'ı ayaklandırdı

GALATASARAYLILAR FATİH TERİM'E VERİLEN CEZALARI GÜNDEME GETİRDİ
Daha önce özellikle puan kaybedilen maçlardan sonra Fatih Terim’in yaptığı açıklamalar sebebiyle tecrübeli teknik adama ağır cezalar veren TFF’nin Fenerbahçe – Alanyaspor karşılaşmasının ardından çok sert söylemlerde bulunan Ersun Yanal’ı PFDK’ya sevk etmemesi özellikle sosyal medyayı hareketlendirirken, Galatasaraylıların ‘Organize kötülük gözlemliyorum’ yorumunda bulunan Fatih Terim’e verilen 4 maçlık cezayı hatırlatması dikkatlerden kaçmadı.
'GEREKİRSE LİGDEN ÇEKİLELİM'
Fenerbahçe – Alanyaspor maçının ardından ‘Adaletin olmadığı yerde futbol olmaz, herkes ayağını denk alsın bu iş selfie çektirmeye benzemez’ sözleriyle TFF ve MHK’ye sert mesajlar gönderen Ersun Yanal’ın ‘Gerekirse ligden çekilelim’ çağrısı sarı lacivertli camiada büyü yankı uyandırırken, TFF’nin bu açıklamalara sessiz kalması diğer Süper Lig kulüplerinin taraftarlarını çileden çıkardı.
İşte Ersun Yanal’ın olaylı maç sonrası yaptığı açıklamalardan bazı kesitler...
* Adaletin olmadığı yerde futbol olmaz
* Herkes ayağını denk alacak
* Bu iş selfie çektirmeye benzemez
* VAR’daki adam uyuyorsa veya çekirdek çitliyorsa…
* Çok komik ya, adamın eline çarpıyor top, bizim adamın önüne düşecek, gol olacak ve bunu görmüyor adam. Öfffff.... Adaletin olduğu yerde nasıl suçlayayım ben bu adamı? Ben sana 'Şerefsiz bunu nasıl görmedin?' diyebilir miyim?
* Gerekirse ligden çekilelim…
(Star)
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