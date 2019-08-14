Ersun Yanal'ın ön libero transferinde tavrı net

Orta sahaya yapılacak takviye konusunda ısrarcı olan Ersun Yanal, iki yıldızdan birini istiyor: Ya Fernandinho ya da Gustavo...

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, takviye yapılmasını şart koştuğu ön libero için tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Tecrübeli hoca, bu bölgeye transferde adı geçen iki isimden birinin alınmasını istedi.

Uzun süredir gündemde olan Luiz Gustavo konusunda kulübü Marsilya ile bonservis pazarlıklarına devam eden sarı lacivertliler, Fernandinho için de nabız yoklamaya başlamıştı. Manchester City'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği 34 yaşındaki Fernandinho ile sportif direktör Comolli'nin temasa geçtiği iddia edilmişti.

Gündemdeki diğer isimlerin üstünü çizen Yanal'ın, iki Brezilyalı ön liberodan birinin kısa süre içinde yakıma kazandırılması için ısrarcı davrandığı öğrenildi.

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