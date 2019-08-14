Ersun Yanal'ın ön libero transferinde tavrı net

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, takviye yapılmasını şart koştuğu ön libero için tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Tecrübeli hoca, bu bölgeye transferde adı geçen iki isimden birinin alınmasını istedi.
Uzun süredir gündemde olan Luiz Gustavo konusunda kulübü Marsilya ile bonservis pazarlıklarına devam eden sarı lacivertliler, Fernandinho için de nabız yoklamaya başlamıştı. Manchester City'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği 34 yaşındaki Fernandinho ile sportif direktör Comolli'nin temasa geçtiği iddia edilmişti.
Gündemdeki diğer isimlerin üstünü çizen Yanal'ın, iki Brezilyalı ön liberodan birinin kısa süre içinde yakıma kazandırılması için ısrarcı davrandığı öğrenildi.
(Fotomaç)
Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
Orta sahaya yapılacak takviye konusunda ısrarcı olan Ersun Yanal, iki yıldızdan birini istiyor: Ya Fernandinho ya da Gustavo...
Mahkemeden ‘Denetleme Kurulu’nun seçimi yönünde karar çıkması üzerine yönetim, bütün kurulları seçime götürmek için çalışma başlattı. 2 Eylül’e kadar Mustafa Cengiz yönetimi ‘Olaganüstü seçim’ kararı açıklayabilir.
Galatasaraylıların merakla beklediği haber sonunda geldi. Bir forvet transfer etmeden Falcao'yu bırakmam diyen Fransız devi Monaco, Sevilla'dan Ben Yedder'i renklerine kattığını açıkladı.
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