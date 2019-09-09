Ersun Yanal'ın müthiş 5'lisi

Jailson, maç başına ortalama 89.3 pas ve yüzde 94.8 isabet oranı ile geriden atakları başlatan isim olarak dikkat çekerken, Ozan Tufan 2.7 adam geçme (dripling) ortalaması ile takımı ileriye taşıyan oyuncuların başında yer aldı.

39 yaşındaki Emre Belözoğlu ise maç başına 7.7 başarılı uzun pas ile ataklara yön verdi. Max Kruse maç başına 2.3 kilit pası ve ayrıca yaptığı 2 asist ile gol yollarını açan oyuncuydu. Takımın en sivrilen ismi Vedat Muriç ise maç başına 5 şut (2 gol) atarak kaleyi en çok deneyen oyuncu oldu. Öte yandan Dirar da 2 golle skora önemli katkı sağladı. Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri ise 3 maçta da sahada 270 dakika kalan Zanka, Altay, Jailson, Dirar, Ozan Tufan ve Vedat Muriç oldu.