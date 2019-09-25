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  3. Ersun Yanal'ın derbide Hasan Ali Kaldırım'ı oynatması beklenmiyor

Ersun Yanal'ın derbide Hasan Ali Kaldırım'ı oynatması beklenmiyor

Ersun Yanal'ın derbide Hasan Ali Kaldırım'ı oynatması beklenmiyor

Sakatlığı sebebiyle 2 aydır formasından uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, takımla çalışmalara başladı. Buna rağmen Ersun Yanal’ın tecrübeli futbolcuyu derbide ilk 11’de başlatması beklenmiyor.

Yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, yavaş yavaş form tutmaya başladı.

Ersun Yanal, ciddi bir sakatlık yaşayan öğrencisini hemen yüklenmek istemiyor.

Milli sol bek, idmanların ilk bölümünde takımla çalışıp, daha sonra hazırlanan özel programı uyguluyor.

Hasan Ali'nin derbide kadroya girmesi zor görünse de son karar cuma günü verilecek. Isla ve Moses'ın ise Galatasaray karşısında kadroda olmaları bekleniyor.

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