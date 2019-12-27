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  3. Ersun Yanal'ın Çaykur Rizespor maçı öncesi stoper sıkıntısı

Ersun Yanal'ın Çaykur Rizespor maçı öncesi stoper sıkıntısı

Ersun Yanal'ın Çaykur Rizespor maçı öncesi stoper sıkıntısı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sakat Sadık ve cezalı Serdar'ın yokluğunda savunmanın göbeğindeki sıkıntıya odaklandı.

Tecrübeli teknik adam, bu bölgede hangi ikiliye görev verebileceği konusunda bazı denemeler yapıyor. Yanal'ın antrenmanlarda stoperde Gustavo'yu denediği ancak bu konuda kesin karar vermediği belirtiliyor. Yanal, Zanka'yı da seçenekler arasında tutuyor. Ç.Rize deplasmanında Jailson'un yanında Zanka veya Gustavo olacak.

RODRİGUES TAKIMA DÖNÜYOR

Yanal'ın orta alandan iki oyuncuyu kaydırmanın hava üstünlüğü konusunda sıkıntı yaratabileceğini düşündüğünden Zanka-Jailson ikilisine daha yakın. Şayet Gustavo stoper oynarsa orta alandaki yapı değişecek. Orta alanda Gustavo'nun bölgesinde Emre oynayacak. Garry Rodrigues'in cezası bittiği için Tolga Ciğerci de orta alan için adaylar arasında yer alıyor. Takımda bunun dışında bir değişiklik beklenmiyor. Kalede yine Altay olacak. Sağ bek Isla, sol bek Dirar olacak. Ozan, Deniz, Kruse ve Vedat 11'deki görevlerine devam edecekler.

(Sabah)


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