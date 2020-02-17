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aksam.com.tr
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 08:45
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 08:45

Ersun Yanal'ı Tolga Ciğerci ve Jailson inadı yaktı

Ersun Yanal'ı Tolga Ciğerci ve Jailson inadı yaktı

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Ersun Yanal her kayıp sonrası Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir sivil toplum örgütü olduğunu anlattı. Ancak kendi kurduğu kadroya rağmen neden geçen seneye yakın puan ortalaması olduğunu; Tolga ve Jailson takıntısını bir türlü açıklamadı.

Fenerbahçe tarihinin en kötü dönemindeyken; Ali Koç’un, “Kendisi gündemimizde olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacak” sözlerine rağmen Ersun Yanal görevden kaçmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, belki iddia ettiği gibi geçen sezonun ikinci yarısında istatistikleri belirleyen bir takım yaratamadı ancak lig bittiğinde, düşme tehlikesini çoktan unutan, Avrupa’ya gidememenin üzüntüsünü yaşayan Fenerbahçe vardı.

1.68’den 1.72’ye

En çok eleştirildiği konu, kayıp yaşanan maçlardan sonra sürekli Fenerbahçe’nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu söyleyip durmasıydı. Yanal, moralman bitmiş bir takımı devralmasına rağmen geçen sezon 1.68 puan ortalaması yakaladı. Bu sene ise kendi kurduğu kadroya ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen geride kalan 22 hafta sonundaki puan ortalaması 1.72 oldu. Deneyimli teknik adam kadro seçimleriyle de eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

45 dakikalık Tolga

Kendi döneminde gelen Rami, Zanka ve Falette’e rağmen orta saha oyuncusu Jailson’u stoperde oynattı. Üstelik Brezilyalı peş peşe hatalar yapsa da bu inadından vazgeçmedi. Tolga Ciğerci 11 başladığı son 3 lig maçında ilk çıkan oyuncu oldu. Yanal, Alanya karşısında sadece 45 dakika tahammül ettiği Tolga’yı Ankaragücü önünde de 11’de oynattı. Yine 45 dakika sonunda kenara aldı. 58 yaşındaki hoca, 2-1’lik yenilgi sonrası yine kulübün büyüklüğünü anlattı, Ali Koç’a övgüler yağdırdı...

Jailson’la bu kadar

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon ligde süre aldığı 19 maçın 14’ünde savunmanın ortasında görev yaptı. Jailson, birçok hatayla gole sebebiyet vermesine rağmen Ersun Yanal, öğrencisini stoperde oynatmaktan vazgeçmedi. Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcunun savunmada görev yaptığı 14 karşılaşmada 4 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Sarı- Lacivertliler, bu karşılaşmalarda kalesinde 14 gol gördü.

Ersun Yanal ne demişti?

''Geçen yıldan bu yana Fenerbahçe’yi, stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olarak görüyorum. Tabii ki sorumlusu benim.''

''Yine zorlu süreçten geçiyoruz. Bu süreçte başkanımızı ve yönetimimizi yalnız bırakmak ve o mücadelenin dışında kalmak istemiyorum.''

''Sonucu masaya yatırıp, başkanımızla karşılıklı olarak tartışıp Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yaparız. Tekrar taşın altına elimizi her zaman sokarız.''

''Fenerbahçe, futbolun her aşamasını, sporun sivil toplum örgütü olma gücüyle birçok şeyi değiştirebilecek güçte bir camia.''

(Fanatik)

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