Ersun Yanal'dan uyarı: Ayaklarımızı yere basmalı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantep maçı sonrası oyuncularını hem tebrik etti hem uyardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ettikleri maçta oyuncularının performansından memnun kaldı.

Soyunma odasında oyuncularını kutlayan Ersun Yanal, "Son derece konsantre bir oyun çıkardınız. Birlik olmayı başardınız, güçlü ve etkili bir performans ortaya koydunuz. Bu ruhu koruyup, tempoyu artırarak sürdürmemiz halinde başarı kaçınılmaz olur" ifadelerini kullandı.

Ancak Yanal, gerçekçi yaklaşımı da ihmal etmedi. Başakşehir ve Trabzon gibi iki zorlu rakiple üst üste oynayacaklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "İyi başladık ama adı üstünde sadece başlangıç. Önümüzdeki maraton ise çok uzun. Ayaklarımız yere basmalı. Halen eksiklerimiz var. Bunları bir an önce gidermek zorundayız" uyarısında bulundu.

İkinci yarının başındaki kopukluktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Ersun Hoca, "Oyundan koptuk, disiplini kaybettik. Bu süreci bir daha istemiyorum" ikaz yaptı.

İstatistik şovu

Sezonun ilk haftasında gol şov yapan Fenerbahçe aynı zamanda, topa sahip olma (76,3), isabetli pas (661), isabetli şut (9), rakip ceza sahasında topla buluşma (40), net gol pozisyonuna girme (6) ve pas yüzdesi (%89,8) istatistiklerinde de zirve yaptı.

(Türkiye)