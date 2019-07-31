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  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:20
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  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:28

Ersun Yanal'dan transfer sözleri

Ersun Yanal'dan transfer sözleri

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Audi Cup'ta oynanan Real Madrid karşılaşmasının ardından basın toplantısında konuştu.

Transfer için oldukça özverili çalıştıklarını söyleyen Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye gelmesi gündemde olan Kolarov için de açıklamalarda bulundu.

"FERDİ'NİN DEVAMLI OYNAYACAĞI BİR ALAN BULMAMIZ GEREK"

Genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu hakkında konuşan Ersun Yanal, "Takımdaki oyuncu sayısı ve mevkiilerdeki oyuncuların önceliklerini sıralarsak, herkese zaman gelecek, kimisi de bekleyecek. Bugün hemen hemen herkesi denedik. Şu anda maksimum 24 kişilik bir kadroyla lige hazırlanacağız. Bunların 4 tanesi kaleci olacak. Ferdi genç bir oyuncu, Ferdi'nin oynayarak gelişeceğini biliyoruz. Ferdi'nin gelişimi için fırsat olursa devamlı oynayabileceği bir alanda yer bulmamız gerekiyor. Eğer olmazsa, takımımızda devam eder." dedi.

"TARAFTARIMIZIN DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BİZ DE DÜŞÜNÜYORUZ"

Fenerbahçe'nin transfer için çalıştığının altını çizen Yanal, "Gördüğünüz gibi birtakım organizasyonları yapıyoruz. Ancak Avrupa'da da transfer yapmak kolay değil. Herkes cansiperane çalışıyor. Belki hiç yan yana gelmeyecek oyuncularla oynuyoruz. Ancak bunlar hazırlık maçlarının gerçeğidir. Bu sene sezona oyuncularımızın hepsiyle başlamak isterdik. Ama hem transferin hem de FFP'nin çıkardığı zorluklarla ilerlemeye çalışıyoruz. Takımımızın daha da güçleneceği süreci ve beklentiyi en kısa sürede yaşatmaya çalışacağız. İnanın, taraftarlarımızın düşündüklerini biz de düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"KOLAROV, BÖLGESİNİN EN İYİLERİNDEN"

Sarı - lacivertlilere transferi gündemde olan Sırp oyuncu Aleksandar Kolarov için de açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Kolarov, kendisini kantılamış bir oyuncu. Kendi bölgesinde dünyadaki en iyi oyunculardan bir tanesi. Onu beğenip beğenmeme gibi bir lüksümüz yok. Bizim bütün oyuncularımız değerli. Bunların içerisinde oynatabileceğimiz oyuncular var. Bugün Dirar'ı denedik sol bekte, bence oldukça da iyiydi. Dirar her mevkiide oynayabilen bir oyuncu. Hasan Ali bu sakatlığı 2 yıl önce geçirdi. Milli Takım'a giderken bir problemi vardı. Geldiğinde bir problemi yoktru ancak maç sopnunda çok fazla ağrısı olduğunu söyledi. Kendisi 6-8 hafta aramızda bulunmayacak." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

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