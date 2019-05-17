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  3. Ersun Yanal'dan Tolgay Arslan'a 'Hazır ol' emri

Ersun Yanal'dan Tolgay Arslan'a 'Hazır ol' emri

Ersun Yanal'dan Tolgay Arslan'a 'Hazır ol' emri

Mehmet Topal'ın sakatlığı, Eljif Elmas'ın cezalı olması nedeniyle teknik direktör Yanal, Beşiktaş'tan devre arası alınan 28 yaşındaki orta sahayı Erzurum deplasmanına hazırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda küme düşme hattındaki BB.Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını dün de Can Bartu Tessleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdürdü.

İdmana sakatlıkları süren Mehmet Topal, Michael Frey ve Ferdi Kadıoğlu çıkmadı. Eljif Elmas'ın da sarı kart cezalısı olması nedeniyle teknik patron Ersun Yanal, devre arasında Beşiktaş'tan alınan Tolgay Arslan ile Zacj'a sarıldı. Yanal'ın ikiliyle özel ilgilendiği, Tolgay'ın formaya daha yakın olduğu belirtildi.

Yanal'ın Tolgay'a, "Ben sana güveniyorum. Sana Erzurum maçında görev vermeyi düşünüyorum. Kendini en iyi şekilde hazırla" dediği öğrenildi. 

Perşembe günkü çalışmada Sarı-Lacivertliler önce yarı, sonra tam sahada çift kale maç oynadı.

(Star)

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