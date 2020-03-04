Ersun Yanal'dan tazminat iddialarına küfürlü cevap

‘Yaşadığımız süreci iyi anlamak lazım’ diyen Yanal, “Fenerbahçe'de nerede ihtiyaç olursa orada olurum. Zor şartlar altında göreve geldim, zor şartlar altında gidiyorum” dedi.
TAZMİNAT İDDİALARINA ÇOK SERT CEVAP
Tazminat haberleriyle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, “Biz Fenerbahçe'ye gelirken de giderken de nasıl gelip gittiğimizi yetkili şahıslara sorun. Bilip bilmeden yorum yapmayın. Bu konuda yorum yaparken ayıp etmeyin” ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI SONRASI OLAY SÖZLER
Basın toplantısında soru almayan Ersun Yanal, salondan ayrılırken hakkında ortaya atılan ‘tazminat’ iddialarına bir kez daha değindi. Yanal'ın “Kimse öyle g.tünden uydurmayacak!” diye bağırdığı duyuldu.
(Haberturk)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.
ALANYA maçında sakatlanan ve Cuma günkü Ankaragücü maçına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül’ün yerine 2 ihtimal var.
SAKATLIĞI nedeniyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran Mario Lemina’yı bu haftaki Sivasspor deplasmanına yetiştirmek için doktorlar yoğun çaba harcıyor.
Beşiktaş, futbolda Sergen Yalçın ile üst sıralar için umutlanırken, basketbolda Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde play-off iddiasını da güçlendirdi.
Beşiktaş formasıyla çıktığı son 10 maçta sadece bir gol atıp bir de asist yapabilen Adem Ljajic’in sezon sonunda gönderilmesine karar verildi. Sergen Yalçın da yönetime verdiği raporda yıldız oyuncuyla önümüzdeki sezona devam etmek istemediğini bildirdi.
Bir süredir Galatasaray’ın da gündeminde olan Victor Wanyama'nın yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki ön libero, MLS ekiplerinden Montreal Impact’a transfer oldu.
THY EuroLeague’de bugün saat 22.15’te İsrail’in Maccabi takımıyla karşılaşacak Anadolu Efes’te kafile, uçağa giriş sırasında ek güvenlik bahanesiyle didik didik arandı.