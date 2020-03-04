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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 09:22
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 09:44

Ersun Yanal'dan tazminat iddialarına küfürlü cevap

Ersun Yanal'dan tazminat iddialarına küfürlü cevap

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

‘Yaşadığımız süreci iyi anlamak lazım’ diyen Yanal, “Fenerbahçe'de nerede ihtiyaç olursa orada olurum. Zor şartlar altında göreve geldim, zor şartlar altında gidiyorum” dedi.

TAZMİNAT İDDİALARINA ÇOK SERT CEVAP

Tazminat haberleriyle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, “Biz Fenerbahçe'ye gelirken de giderken de nasıl gelip gittiğimizi yetkili şahıslara sorun. Bilip bilmeden yorum yapmayın. Bu konuda yorum yaparken ayıp etmeyin” ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI SONRASI OLAY SÖZLER

Basın toplantısında soru almayan Ersun Yanal, salondan ayrılırken hakkında ortaya atılan ‘tazminat’ iddialarına bir kez daha değindi. Yanal'ın “Kimse öyle g.tünden uydurmayacak!” diye bağırdığı duyuldu.

(Haberturk)

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Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!
Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!

Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

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