Ersun Yanal'dan takıma Başakşehir maçı motivasyonu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, zorlu Başakşehir maçı öncesinde öğrencileriyle bir araya geldi.
Zorlu mücadeleye vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı "Ligdeki en zor rakiplerimizden birisiyle oynuyoruz. İyi başladık, seri yakalamımız gerekiyor. Bu maçı kazanarak gücümüzü herkese gösterelim. Bu hafta ayrıca rakiplerimizin de zorlu maçları var. Hem camiamıza hem de dışarıya şampiyon olacağımızı gösterelim" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE SERİYİ DEVAM ETTİRME PEŞİNDE
Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan sarı-lacivertliler Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak.
Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor'un ise 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.
(Habertürk)
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