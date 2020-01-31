  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 11:28
  • |
  • 31 Ocak 2020 Cuma 11:28

Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor motivasyonu

Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor motivasyonu

Paylaş

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını 2013-14 sezonunu örnek göstererek motive ediyor: "O sezon deplasmanda elde ettiğimiz galibiyetle yükselişe geçmiş ve mutlu sona ulaşmıştık. Bu maçı da kazanırsak alacağımız 3 puan bizi farklı noktalara götürebilir"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, zorlu maç öncesi futbolcularına 2013-14 sezonunda Trabzonspor deplasman maçının çok kritik bir döneme denk geldiğini hatırlatıp, o karşılaşmanın ardından takımın yükselişe geçip şampiyon olduğunu hatırlattı. Yarın oynanacak mücadelenin aynı statüde olduğunu belirten Yanal, "Buradan alacağımız sonuç bizi çok farklı noktalara götürebilir" dedi.

KÜÇÜK DETAYLAR ÇOK ÖNEMLİ

Üst üste 4 maç kazandıklarını, oyunlarında önemli gelişmeler olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Şampiyonluk için kritik bir dönemdeyiz ve bu maçta herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyorum" diye konuştu. Rakibin saha ve seyirci avantajına da değinen Yanal, "Hem hücumda hem savunmada çok dikkatli olmalıyız. Bu maçın sonucunu küçük detaylar belirleyecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, yine Ersun Yanal döneminde 2013-14 sezonunun 24. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda yenmiş sonrasında sergilediği performansla Nisan ayında şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu, ligin en erken şampiyonluğu olarak tarihe geçmişti.

FUTBOLU YANLIŞ YÖNETİYORSUNUZ

Bugün saat 18.00'de bitecek olan transfer döneminin eski saate (00.00) döndürülmesi için Tahkim'e başvuran ve talebi reddedilen Fenerbahçe, bu karara tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüp şu açıklamayı yaptı: "Transferler bazen son 1 saat hatta son 1 dakika içinde dahi belli gelişmelere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Avrupa ligleriyle aramızda 2 saat fark olduğunu da hesaba kattığınızda Türkiye'de transferin saat 16:00 itibariyle sona ermesi sonucuyla karşılaşılmaktadır. Talimat değişikliği, bizlere bir kez daha futbolun kendi ihtiyaçlarına, doğasına ve gerçeklerine uzak bir anlayışla yönetildiğini göstermektedir. Kulüplerin diğer tüm ülkelerin aksine, rutin iş mesaisi saatlerine uymak zorunda bırakıldığını ve bu durumu Tahkim Kurulu'nun olumsuz kararıyla bir kez daha kabul etmek zorunda kaldığımızı da belirtmek isteriz."

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

title

Guilherme: 'Trabzonspor'a şampiyonluk için geldim'

title

Kayserispor maçına 3 önemli eksikle çıkacak Cimbom'da plan hazır

Trabzonspor, Brezilyalı Savunma Oyuncusu Manoel Messias´ı Trabzon´a Getirdi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da meşhur Ocak ayı beklentileri karşılayamadı
Galatasaray'da meşhur Ocak ayı beklentileri karşılayamadı

Galatasaray'da meşhur Ocak ayı beklentileri karşılayamadı

Yaklaşık 1 aydır stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, transferde henüz somut bir adım atamadı.

Beşiktaş genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'dan bir bomba transfer daha
Trabzonspor'dan bir bomba transfer daha

Trabzonspor'dan bir bomba transfer daha

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki stoper Manuel da Costa sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.

Mustafa Denizli'den derbi kehaneti
Mustafa Denizli'den derbi kehaneti

Mustafa Denizli'den derbi kehaneti

Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’den derbi kehaneti: “Bu maçın bütün sonuçları yüzde 33.3’tür. Nwakaeme’nin cezalı olması Trabzonspor için bir dezavantajdır. Bu karşılaşma golsüz geçmeyecek. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Kırmızı kart dengeyi bozar.”

Ersun Yanal futbolcuları bu sözlerle motive ediyor
Ersun Yanal futbolcuları bu sözlerle motive ediyor

Ersun Yanal futbolcuları bu sözlerle motive ediyor

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını 2013-14 sezonunu örnek göstererek motive ediyor: "O sezon deplasmanda elde ettiğimiz galibiyetle yükselişe geçmiş ve mutlu sona ulaşmıştık. Bu maçı da kazanırsak alacağımız 3 puan bizi farklı noktalara götürebilir"

Luyindama baskını
Luyindama baskını

Luyindama baskını

Belçika polisi, Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi’nin evine baskın yaptı. Sebebi ise transferlerdeki usulsüzlükler... Soruşturma dosyasında G.Saraylı Luyindama’nın transferi de bulunuyor.

Sergen Yalçın'ın maaşı belli oldu
Sergen Yalçın'ın maaşı belli oldu

Sergen Yalçın'ın maaşı belli oldu

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın'ın maliyeti netleşti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.