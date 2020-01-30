Ersun Yanal'dan oyuncularına duran top ve Sosa uyarısı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın yaptığı basit faullerden yakındı.
Rakibin duran toplarda hayli etkili silahları olduğuna dikkat çeken tecrübeli hoca, "Bu silahı kullanmalarına izin veremeyiz" dedi. Sosa'nın hem şut hem de ceza sahasına orta olarak duran topları çok tehlikeli kullandığını belirten Ersun Yanal "Bu duruma müsaade etmezsek rakibin gol atma ihtimali yüzde 50 azalır. Bu da bizim iddialı konuma gelmemizi sağlar. Kolay faul yapmadan oynarsak özellikle orta alandaki enerjimizle oyunun bütününde üstünlük sağlarız" diye konuştu.
(Sabah)
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