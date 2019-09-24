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  3. Ersun Yanal'dan 'Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır' yazılı paylaşım!

Ersun Yanal'dan 'Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır' yazılı paylaşım!

Ersun Yanal'dan 'Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır' yazılı paylaşım!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli teknik ekip, Volkan Demirel ve Damien Comolli'nin de içerisinde bulunduğu bir selfie paylaştı.

Başarılı teknik adamın bu paylaşımı Galatasaray derbisinin oynanacağı hafta olması sebebiyle oldukça manidar bulunurken, taraftarlardan kısa sürece binlerce beğeni ve yorum geldi.

"MUTLULUK FENERBAHÇE'DE OLMAKTIR"

Öte yandan Yanal'ın paylaşımında dikkat çeken bir diğer detay da görselin üzerindeki yazıydı. Sarı-lacivertli teknik adam, bir önceki Fenerbahçe kariyerinde de dile getirdiği "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" sözünü yinelemiş oldu.

İşte o paylaşım;

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