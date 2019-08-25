Ersun Yanal'dan galibiyeti getiren motivasyon konuşması

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın devre arasında teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncularını yaptığı konuşmayla galibiyet için motive ettiği belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Ersun Yanal, devre arasına 1-0 geride giren futbolcularını soyunma odasının kapısında tek tek karşıladı.
Futbolcularını ayrı ayrı motive ettiği aktarılan Yanal'ın, "Galibiyeti alıp evimize döneceğiz, önümüzde bir 45 dakika daha var. Bu maçlar kenetlenme adına kilometre taşıdır. Biz iyi bir takımız. İyi yaptığımız şeylere odaklanalım ve son ana kadar mücadele edelim. Bu maçı alacağınıza hiç şüphem yok. Sadece bu maçta değil, sezon sonunda da son sözü söyleyerek sonucu biz belirleyeceğiz. Sizlere inanıyorum. Sahaya çıkın, terinizin son damlasına kadar savaşın ve gollerinizi atın." dediği bildirildi.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 77. dakikada Vedat Muric ve 90+3. dakikada Nabil Dirar'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
(AA)
Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösteren Fenerbahçe'de transfer bombaları da patlamaya devam ediyor.
Transfer döneminin son haftasına girilirken, Beşiktaş'taki hareketlilik devam ediyor. Ricardo Quaresma'dan kendisine takım bulmasını isteyen yönetim, Southampton'da forma giyen Mario Lemina için resmi teklif yaptı.
Menajer Ahmet Bulut'un Monaco ile bonservis pazarlığı sürerken, Sarı-Kırmızılı yöneticiler dün yaptığı toplantıda gelinen durumu masaya yatırdı... Zirveden çıkan sonuç; "Transferin son günü de olsa Falcao imzayı atacak" oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Medipol Başakşehir maçının devre arasına 1-0 geride giren oyuncularına yönelik konuşmasında galibiyete olan inancını vurguladı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in oyundan alındığı esnada hocası Ersun Yanal'a tepki gösterdiği gözlemlendi.