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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2019 Pazar 14:59
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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 16:26

Ersun Yanal'dan galibiyeti getiren motivasyon konuşması

Ersun Yanal'dan galibiyeti getiren motivasyon konuşması

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Medipol Başakşehir maçının devre arasına 1-0 geride giren oyuncularına yönelik konuşmasında galibiyete olan inancını vurguladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın devre arasında teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncularını yaptığı konuşmayla galibiyet için motive ettiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Ersun Yanal, devre arasına 1-0 geride giren futbolcularını soyunma odasının kapısında tek tek karşıladı.

Futbolcularını ayrı ayrı motive ettiği aktarılan Yanal'ın, "Galibiyeti alıp evimize döneceğiz, önümüzde bir 45 dakika daha var. Bu maçlar kenetlenme adına kilometre taşıdır. Biz iyi bir takımız. İyi yaptığımız şeylere odaklanalım ve son ana kadar mücadele edelim. Bu maçı alacağınıza hiç şüphem yok. Sadece bu maçta değil, sezon sonunda da son sözü söyleyerek sonucu biz belirleyeceğiz. Sizlere inanıyorum. Sahaya çıkın, terinizin son damlasına kadar savaşın ve gollerinizi atın." dediği bildirildi.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 77. dakikada Vedat Muric ve 90+3. dakikada Nabil Dirar'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

(AA)

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