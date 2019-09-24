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  3. Ersun Yanal'dan Galatasaray derbisinde Serdar Aziz sürprizi

Ersun Yanal'dan Galatasaray derbisinde Serdar Aziz sürprizi

Ersun Yanal'dan Galatasaray derbisinde Serdar Aziz sürprizi

Fenerbahçe'de sezon başından beri bir türlü oturmayan savunma göbeğine çare aranıyor. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde ekibin teknik patronu Ersun Yanal, radikal bir değişikliğe imza atmayı planlıyor.

ANTRENMANLARDA DENEYECEK

Ersun Yanal, defansın göbeğinde Zanka-Serdar Aziz ikilisini oynatmayı düşünüyor. İdmanlarda bunu denemeyi planlayan Yanal, karar değişikliğine gitmezse bu ikiliyi derbide sahaya sürecek.

ADİL RAMİ HALA HAZIR DEĞİL

Teknik patron Ersun Yanal'ın bu kararı almasının başlıca nedeni Jalison'un stoper mevkini yadsıması ve Adil Rami'nin de henüz fizik-kondisyon olarak hazır olmaması oldu.

ORTA SAHADA ÜÇÜ BİR ARADA!

Orta sahada da değişiklik olacak. Yanal, Gustavo-Emre-Tolga ile orta sahayı üçleyecek. Bu durumda Kruse ileri üçlünün solunda görev yapacak. Isla ve Moses ise derbiye yedek başlayacak.

FENER TOPBAŞI YAPTI

Galatasaray derbisinin hazırlıkları dün başladı. Hasan Ali takımdan ayrı çalıştı. Rodrigues ise tedavi oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün başladı. Ankaragücü maçında oynayan oyuncular rejenerasyon ile yetinirken diğerleri 1.5 saat ter döktü. Hasan Ali takımdan ayrı çalıştı. Sakat Rodrigues'un ise tedavisine devam edildi.

(Takvim)

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