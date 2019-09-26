Ersun Yanal'dan derbi öncesi toplantı: Fenerbahçe gibi oynarsak galibiyet çok kolay

Galatasaray'ın zayıf ve güçlü yanlarına yönelik analizleri düzenli olarak takımına sunan tecrübeli teknik adam "Fenerbahçe gibi oynarsak galibiyet çok kolay" vurgusunda bulundu.

Derbide yüksek tansiyondan ve deplasman atmosferinden etkilenme lüksleri olmadığını vurgulayan Ersun Hoca "Hepiniz tecrübeli oyuncularsınız. Yapmanız gereken sahaya konsantre olmak. Tribünleri unutun, rakiple ve hakemle diyaloğa girmeyin, son düdüğe kadar oyun disiplinine sadık kalın. Galibiyet gelecektir" dedi.

"Üç puandan daha fazlası"

G.Saray'ın kazanmak için sınırları zorlayacağını vurgulayan Ersun Yanal "Psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için bütün güçleriyle mücadele edecekler. Ancak biz kendi gücümüzü biliyoruz. Fenerbahçe gibi oynarsak üç puan bizim olacaktır" sözleriyle oyuncularını motive etti.

Hücumdaki bütünlüğü savunmaya da yansıtmaları gerektiğinin altını çizen Yanal "Ligin en iyi hücum eden takımıyız. Defansta bireysel hatalar yapıyoruz. Bu sefer her şeyi doğru yapmalıyız" ikazı yaptı.

Ersun Hoca "Yola şampiyonluk için çıktık. Galatasaray yenmek üç puandan fazlasını kazandıracak" diye konuştu.

(Türkiye)