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  3. Ersun Yanal'dan futbolculara: Sizin adaletli bir yönetimle oynamanızı sağlamak bizim görevimiz

Ersun Yanal'dan futbolculara: Sizin adaletli bir yönetimle oynamanızı sağlamak bizim görevimiz

Ersun Yanal'dan futbolculara: Sizin adaletli bir yönetimle oynamanızı sağlamak bizim görevimiz

Göztepe beraberliği sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Siz oyuna odaklanın. Sizin adaletli bir yönetimle futbol oynamanızı sağlamak bizim görevimiz" diye telkinde bulundu.

Göztepe deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularını hakem tartışmalarından uzak tutmak için yoğun çaba sarf etti.

Dönüş yolculuğunda bazı isimlerle kısa sohbetler yapan Yanal, takımın kalitesine inandığını ve adaletli bir futbol ortamında şampiyonluğu kimseye bırakmayacaklarına emin olduğunun altını çizdi.

Ersun Yanal, futbolcularına hakem tartışmaları içerisinde olmamaları konusunda telkinde bulunup şunları söyledi:

"Sadece futbola odaklanmanızı istiyorum. Sizin adaletli bir yönetimle oynamanızı sağlamak benim ve yöneticilerimizin görevi. Bunu sağlayacağız. Önemli olan, üretken futbolumuzu her maçta sergileyebilmek. Gerisi zaten gelecek."

(Sabah)


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