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  3. Ersun Yanal'dan Fenerbahçe yönetimine 'Jailson'u satın' raporu

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe yönetimine 'Jailson'u satın' raporu

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe yönetimine 'Jailson'u satın' raporu

Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’nin başına geçmesinden sonra forma şansı bulmakta zorlanan Jailson için ‘satın’ kararı çıktı. Tecrübeli teknik adam, Brezilyalı ön liberoyu gelecek sezon kadroda düşünmüyor.

Geçen sezon büyük umutlarla alınan ancak bir türlü istenilen patlamayı yapamayan Jailson iyice gözden düştü. Topuk Yaylası kampında da vasatı aşamayan Brezilyalı ön libero için Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetime “Satın” diye rapor verdiği öğrenildi. Kulüple 3 senelik daha anlaşması olan 23 yaşındaki futbolcu yıllık 1.8 milyon euro kazandığı için gitmeye sıcak bakmıyor.

(Star)

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