Ersun Yanal'dan Fatih Terim'e cevap! 'Derbide 2 puanı biz kaçırdık'

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları devam ediyor. Antrenman sonrası sohbet toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör Ersun Yanal, sorulara yanıt verdi.

Ersun Yanal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Konuşmak için çok erken. Ligin 6. haftasındayız. Ligin sonuna daha çok var. Bizim sıkıntılarımız var ve bunları aşmak zorundayız. Biz şampiyon olacağız.

Patırtısız gürültüsüz bir derbi geçti. Bizim açımızdan rahat geçti. Bir tek gelirken bir trafik çektik. Ciddi bir sıkıntı var bu noktada. Allah korusun bir durum olsa, bizim için de değil, başka bir problem yaşansa, insanlar bir yere gidemeyecek. Stadın giriş-çıkışı sıkıntılı. Statta da maçta da hiçbir problem olmadı. Oyuncular da çok iyiydi. Bizim arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan ne küfür edildi ne bir şey atıldı."

"DERBİDE 2 PUANI KAÇIRDIK"

"Galatasaray’ın kötü olduğuna katılmıyorum. Derbilerde sıralamadan çok takımların birbirine güç gösterisi vardır. Geçen sene 10 kişi berabere kalmıştık. Deplasmanda 2-0’dan 2-2’ye getirdik. Oyunda bir strateji vardı ve bizim stratejimiz tuttu. Galatasaray da pozisyona girdi ama bakıldığında 2 puanı biz kaçırdık. Galatasaray 2 pozisyon yakaladı ve ikisini de biz çıkarken kaptırdık. Nagatomo’nun bir pozisyonu var ve Lemina’nın bir pozisyonu var. Son dakikadaki pozisyonumuz var, maçın başında bir pozisyonumuz var. Bence galibiyeti kaçıran biz olduk. Skor 0-0 değil de başka bir skor olsaydı, herkes farklı konuşurdu. Biz Galatasaray’ı ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular."

"ZANKA VE JAILSON ŞU ANDA ÇOK İYİ OYNUYOR"

"Hata ve kaza farklı şeylerdir. Mesela biz Alanya’da kaza yaptık. Jailson’un yaptığı hata değildi, kazaydı. Kural hatası konusunda müracaat edildi. Orada bir kural var. Bunun dışında biz zaten bununla ilgilenmiyoruz, saha içinden kopmuyoruz. Bu konularla ilgilenen yöneticiler var ve gerekli başvuruları yaptılar."

"Hakemlerimize güveniyorum. Ben daha önce hakemlerimizin kötü yönetildiğini söylemiştim. Bir hakemimizin kokartı elinden alındı, kokartı alındıktan sonra 4 tane önemli maça verdiler. Bunları söyledim ben. Ama bunun dışında hakemlerle ilgili ben konuşmam. Cüneyt hoca da maçı yönetmesi gerektiği gibi yönetti. Uzun zaman sonra ben bir hakemin sahada olup olmadığını hissetmedim. Bu çok önemli. Eğer maç sonrasında futbolcular birbirine sarılıp forma değiştiriyorsa, hakem iyidir diye düşünüyorum."

"Bundan sonra futbolcular devşirilecektir. Kaleciler daha farklı oynamaya başladı. Biz daha önce kalecileri takımdan uzaklaştırdık. Kalecileri ayakla oynamaya zorlayacak kurallar değişince, kalecilere daha çok iş düşmeye başladı. Oyuna hakim olmaya başladılar, geriden oyun kurup, oyunu hızlandırmaya başladılar."

"Oyuncuların bölgelerini oyunun senaryosuna göre değiştirirsin. Ama bazen öyle bir durum oluyor ki, sadece 1 oyuncu değiştirme hakkınız oluyor ve senaryoyu komple değiştiremiyorsunuz."

"Top kaybetmeye başladık. Rakip son 15 dakika ve uzatmalarda toplam 123 saniye top tuttu. Rakibe top vermiyoruz. Ama böyle bir durumda top kayıpları vardı. Bu nedenle topu kaybedecek oyuncuları seyreltmem gerekiyordu. Ayrıca oyuna sonradan girdi, sonra tekrar çıktı diyorlar. Böyle bir şey yok. Bunu büyütmenin anlamı yok. Deniz, Moses, Rodrigues gibi oyuncular oynadığı zaman oyunu daraltmak zorunda."

EMRE VE VOLKAN YORUMU

"Emre oyunun aklı, oyunun şefi, temponun karakteri. Bu takımda son dönemde liderlik özelliği olmayan bir grup meydana gelmişti. Ben de geldiğimde ilk tespitim buydu. Emre gibi bir oyuncuya da ihtiyaç vardı. Emre’nin Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Onun bize, bizim ona olan güveni tartışılmaz. Bizim için önemli bir karakter. Oyunculuktan daha öte görüyorum ve bunun öyle olmasını isteyenlerin başında ben varım. Volkan Demirel 17 sene burada oynadı ve bu şekilde veda etmesini ben sindiremezdim. Ülkemizdeki spor geleceği, bu tarz sportmen kişiliklere teslim edilecek. Volkan’ın da burada görev alması gerekirdi. Ben oynamasından yana tavır da gösterdim. Şans bulurdu, bulamazdı o başka bir şey. Başkanımız da kesinlikle Volkan’ın takım içinde kalmasını istiyordu ve biz de Volkan’ı ikna ettik. Emre kendisine çok iyi bakıyor. Bu işin 3 ayağı var. Beslenme, rejenerasyon, yükleme. Bunlarda inanılmaz bakıyor kendine."

"OZAN TUFAN KENDİNİ TOPARLADI"

"Geçen sene devre arasında geldi. Sergen hoca onu çok istiyordu. Burada takımın içinde Ozan’ı bir yere getirmek sıkıntı. Kredisi de yoktu. Başkana söyledik ve Sergen’in istediğini de ilettik. Kendisi sağolsun özel ilgilendi onunla. Biz de ilgilendik. Biz kendi maçımızdan çıkıyorduk Ozan’ı arıyordum. Sergen de ona inanılmaz bir disiplin getirdi. Orada bunu gördü. Daha çok genç. Kendisine güzel bir hayat kurdu şu anda. Futbolun ihtiyacı olan donanımları sağladı, Alanya’da çok toparlandı. Sonrasında bizimle başladı ve ardından Emre takıma dahil oldu. Doğru örnekler çok önemli. Abilik bu işte çok önemlidir. Emre burada doğru abilik yapıyor hepsine. Takım içinde ilk kez uzun zaman sonra abilik konusunda böyle bir hava var."

"Vedat Muriç’i devre arasında alacaktık ama o dönemde olmadı transferi. Transferinde herkesin katkısı oldu."

"Fikstüre göre formda takımlar Gazişehir, Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor diyebiliriz. Ama fikstür açıklandığında bunu bilemezsiniz ki zor olup olmayacağını."

"20 MİLYON EURO TASARRUF YAPTIK"

"Biz bu sene, gezen seneye göre yaklaşık 20 milyon Euro’ya yakın maaş tasarrufu yaparak takım kurduk. Oyuncular da geç geldi takıma. Bizim takımı anlamak, hissetmek için zamana ihtiyacımız var. Münih’e gittik, stoper yoktu. Oynadığımız takımlar Bayern Münih, Real Madrid. Devre arasında da sıkıntımız vardı. Sadık’ı aldık. Tolgay kaçıncı hafta geldi, Serdar kaçıncı hafta geldi. Zajc’ı son gün aldık. Bayern Münih bizim maça çıktığında son Şampiyonlar Ligi maçına çıkan kadronun aynısıymış."

"ÜZÜLE ÜZÜLE KADRODAN ÇIKARDIK"

"Mehmet Ekici’yi üzüle üzüle çıkardık kadrodan. Yapacak bir şeyimiz yok. Serdar Aziz’in kolunda uzun bir kırık var. Allah korusun maçta bir düşse, ameliyat olması gerekiyor. Şu anda oynayanlar da iyi oynuyor bu bölgede."